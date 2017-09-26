عضو شرف الهلال: النقص يولد القوة

المواطن ـ محمد سلام

أكد عضو شرف نادي الهلال، موسى الموسى، أن المعنويات مرتفعة للغاية قبل انطلاق المباراة المرتقبة التي تجمع الهلال وبيروزي الإيراني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأشار الموسى إلى أن نجوم الهلال في أفضل حالاتهم، وسيتغلبون على افتقاد الفريق لخدمات النجم نواف العابد، والذي لن يشارك في المباراة بسبب الإصابة.

وقال عضو شرف الهلال قبل انطلاق اللقاء: “المعنويات مرتفعة، ونجوم الهلال بأحسن حالاتهم، والنقص يولد القوة، والاعتماد على الله، ثم على روح الزعيم وحشود جماهيره الوفية”.

وتأهل الهلال للدور نصف النهائي بعدما فاز على العين الإماراتي 3-0 ذهاباً وإياباً، في حين صعد الفريق الإيراني على حساب أهلي جدة بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

ويسعى الهلال تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لتحقيق فوز مريح يضع من خلاله قدماً في نهائي البطولة على حساب بيروزي الإيراني من أجل تسهيل مهمة لقاء الإياب المقرر له يوم 17 من الشهر المقبل.

ويعتبر الهلال الفريق الوحيد في هذه النسخة الذي لم يخسر، كما أنه يخوض الدور قبل النهائي للمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة، ويأمل هذه المرة في الفوز باللقب للمرة الأولى بتاريخ البطولة في نظامها الجديد.

ويلعب الهلال اللقاء بتشكيلة تضم: “المعيوف – البريك – هوساوي – الحافظ – الشهراني – عطيف – ميليسي – الفرج – سالم الدوسري – إدواردو – عمر خربين”.







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