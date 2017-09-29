عضو شرف الهلال يوجه رسالة إلى جماهير الزعيم

المواطن ـ محمد سلام

طالب عضو شرف نادي الهلال، سلطان زاهد، جماهير الزعيم بالحضور المكثف خلال مباراة الغد أمام القادسية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدًا أن القادسية فريق قوي، يمتلك لاعبين أجانب على مستوى عالٍ.

وقال عضو شرف الهلال في رسالة إلى الجماهير الزرقاء: “الهلال سيواجه فريقًا قويًّا يمتلك أجانب على مستوى عالٍ.. الفوز يُريح الفريق ويبعده عن أقرب منافسيه.. بحضوركم ودعمكم يكتمل جمال الهلال”.

هذا ويحتل الهلال في الوقت الحالي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر الباطن، والذي أنهى مباراته في الجولة الخامسة بالتعادل مع الفتح، وفاز الهلال في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد أمام الاتحاد، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.

فيما يتواجد القادسية في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، فاز في مباراتين، وتعادل في لقاء، وانهزم في مباراة واحدة، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف.







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