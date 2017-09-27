عقوبات أميركية جديدة على كوريا الشمالية

المواطن - واس

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عن فرض عقوبات على كوريا الشمالية تهدف إلى تعطيل وصولها إلى النظام المالي الدولي؛ وذلك ردًّا على تطويرها المستمر لأسلحة الدمار الشامل واستمرار انتهاكات قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأوضح بيان صحافي صادر أمس عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله: “إننا نستهدف البنوك الكورية الشمالية والميسرين الماليين الذين يعملون كممثلين للبنوك الكورية الشمالية في جميع أنحاء العالم، وأن هذه الإجراءات تعزز الإستراتيجية الأميركية في عزل كوريا الشمالية بشكل كامل؛ وذلك بهدف إخلاء شبهة الجزيرة الكورية بشكل كامل من الأسلحة النووية بالطرق السلمية”، موضحًا أن هذه الإجراءات الجديدة متماشية مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بكوريا الشمالية.

وأوضح البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة وضع ثمانية مصارف كورية شمالية، بالإضافة إلى 26 مواطنًا كوريًّا شماليًّا على لائحة العقوبات على خلفية صلتهم بالشبكات المالية لكوريا الشمالية.







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