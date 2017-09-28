عقوبات مغلظة على ثلاثي دوري المحترفين

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المواطن - الرياض

عاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كلاً من الهلال والاتحاد والباطن، بسب مخالفة اللوائح المنظمة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018.

وأصدرت اللجنة 6 قرارات انضباطية بحق الأندية السابق ذكرها وجاءت كما يلي:

الهلال

دفع غرامة مالية قدرها (30 ألف ريال)، نظير قيام جماهير الفريق برمي علب مياه عدد (3) داخل أرضية الملعب في لقاء الاتحاد.

الاتحاد

توقيع غرامة مالية قدرها (100 ألف ريال)، نظير قيام الجماهير برمي علب مياه عدد (20) داخل أرضية الملعب في لقاء الهلال.

الباطن

المعاقبة بدفع غرامة (100 ألف ريال)، نظير قيام الجماهير برمي علب مياه عدد (50) داخل أرضية الملعب في لقاء الأهلي.

إيقاف رئيس نادي الباطن (4 مباريات) وإلزامه بدفع غرامة مالية (40 ألف ريال)، بعد التلفظ على حكم مباراة فريقه أمام الأهلي.

إيقاف نائب رئيس نادي الباطن (3 مباريات) وإلزامه بدفع غرامة (20 ألف ريال)، بعد محاولة التهجم على حكم مباراة فريقه أمام الأهلي.







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