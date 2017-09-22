عكاظ تنفي علاقتها بخبر إلغاء الرسوم على المرافقين والمرافقات

المواطن - الرياض

نفت صحيفة عكاظ، علاقتها بما روجته حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا عن خبر بشأن إصدار جهات عليا قرارًا بإلغاء الرسوم على المرافقين والمرافقات.

وأوضحت “عكاظ” أن هذه الحسابات المجهولة نشرت الخبر في محاولة يائسة منها لتمرير أهدافها السيئة لخدمة مصالحها وأجندتها عبر إلصاقها بالصحيفة، بحسب ما ذكرت الصحيفة على موقعها الرسمي.

وأكدت “عكاظ” التزامها بالمعايير المهنية الثابتة انطلاقًا من ميثاق شرفها الصحافي، رافضةً أي محاولات لإقحامها في ما لا علاقة لها به، كاشفةً اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة ضد من حاول إقحام اسمها أو من قام بالتدليس والترويج والتضليل الإعلامي في ما لم تقم بنشره.







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