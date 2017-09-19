على خطى أسامة.. معتز هوساوي يقترب من الهلال

المواطن - الرياض

فتح أحد أعضاء مجلس الهلال الشرفي باب المفاوضات مع معتز هوساوي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يدخل معتز هوساوي الفترة الحرة، في شهر فبراير المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة الراقي، وخاصة أن عقده ينتهي مع الأهلي نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وعقد عضو الشرف الهلالي جلسة مع معتز هوساوي، لمعرفة شروطه من أجل الموافقة على الانضمام لصوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووعد العضو الهلالي معتز هوساوي بتوفير شقة وسيارة بورش، بخلاف مقدم العقد والرواتب الشهرية، فور موافقته على الانضمام للقلعة الزرقاء.

ومن جانبها، أعربت جماهير الأهلي عن تخوفها من رحيل معتز هوساوي للهلال الشتاء المقبل، على خطى أسامة هوساوي المنتقل لصفوف الزعيم قبل موسمين.







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