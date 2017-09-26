على مسؤولية الفراج.. الفيفا يعاقب الاتحاد بـ 20 مليوناً

المواطن - جدة

فجّر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مفاجأةً من العيار الثقيل بشأن قضية المحترف الغاني سولي مونتاري، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد سابقاً.

وقال مقدم برنامج أكش يا دوري: « قرار جديد من الفيفا ضد الاتحاد 20 مليون ريال لصالح مونتاري، صدر له حكم وتم تأييد القرار من لجنة فض المنازعات، الله يعينك يا أنمار الحائلي».

وتقدم اللاعب الغاني بشكوى رسمية ضد الاتحاد لدى لجنة فض المنازعات، اتهم فيه العميد بتزوير عقده الأصلي وعدم الالتزام بسداد مستحقاته المالية المتأخرة.

وبدورها خاطبت لجنة فض المنازعات نادي الاتحاد لإرسال العقد الأصلي للاعب، ولكن دون رد من قبل العميد الذي فشل في إيجاد عقد سولي مونتاري، لتصدر العقوبة الجديد ضد النمور.

يذكر أن الاتحاد بات مطالباً بسداد مستحقات سولي مونتاري البالغة 20 مليون ريال خلال، الأيام المقبلة دفعة واحدة، لضمان عدم توقيع عقوبات إدارية على النمور، والحصول على الرخصة الآسيوية.







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