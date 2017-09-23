عميد كلية الاتصالات بالرياض : اليوم الوطني تجديد للولاء والوفاء لقادة الوطن

المواطن ـ الرياض

رفع عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور صالح بن ناصر العندس باسمه ونيابة عن منسوبي الكلية أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة العربية السعودية ، داعياً الله عز وجل أن يحفظ للمملكة عزها وولاة أمرها ويديم عليها أمنها ورخائها إنه سميع قريب مجيب.

وقال في تصريح بهذه المناسبة : في ذكرى اليوم الوطني الـ87 لتوحيد المملكة يتجدد الولاء والوفاء لقادة هذا الوطن – حفظهم الله – ويقف أبناء المملكة شاهدين على عظم تاريخ هذا الكيان وما تحقق منذ التوحيد على يد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله “.

وأضاف : هانحن هذه الأيام نعيش ذكرى اليوم الوطني بعد أن توحدت الأطراف وجمع شتات شمل أبناء هذا الوطن تحت راية التوحيد فأصبحت المملكة عنوانًا ومضرب مثل للتنمية المستدامة ورمزاً سياسياً واقتصاديا على مستوى العالم، فقد أرسى الملك عبد العزيز – رحمه الله – قواعدها في أعماق التاريخ وسار أبنائه البررة من بعده على نهجه فأضحت المملكة العربية السعودية رمزاً تنموياً على مستوى العالم”.

وأشار الى اننا بفضل الله اليوم نسابق الزمن في التقدم والبناء برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – وأصبحنا نعيش في حاضر زاهر ونتطلع إلى غد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم وسيضل هذا الوطن رمزاً للنسيج الوطني الواحد وسيضل المواطن السعودي رمزاً للمواطن الصادق الصالح وهاهو الوطن بقيادته ومقدراته وتاريخه العريق وحاضرة الجميل , وها هو المواطن السعودي الوفي الصالح يبرهن حبه وانتمائه لقيادته ووطنه .