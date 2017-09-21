عناية الخيرية.. عالجت أكثر من 4424 مريضًا وتقدم 4 مسارات علاجية

المواطن - الرياض

استقبلت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى “عناية”، اليوم الخميس، عددًا من المسؤولات في الإدارة العامة للقسم النسائي في مجلس الشورى للاطلاع على إنجازات الجمعية وذلك في مقر الجمعية بالرياض.

وأوضح مدير عام جمعية “عناية”، الدكتور سلمان المطيري أن الجمعية وجهت دعوة لمسؤولات الإدارة العامة للقسم النسائي في مجلس الشورى لزيارة الجمعية ، وذلك انطلاقًا لتفيعل مبدأ الشراكات الاستراتيجية مع شرائح المجتمع المختلفة ، مؤكدًا على أن تلبيتهم للدعوة يدل على أهمية العمل الخيري وتأتي تقديرًا لدور العاملين في قطاعه، وإيمانًا بهذا الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية، مضيفًا أن برنامج الزيارة تضمن إطلاعهن على أنشطة وبرامج الجمعية بالإضافة إلى عرض لفيلم يتحدث عن إنجازتها وبرامجها منذ تأسيسها.

وأضاف الدكتور المطيري أن جمعية “عناية ” هي إحدى الجمعيات الصحية التي تعنى بعلاج المرضى الفقراء، واستفاد من خدماتها أكثر من 130000 مريض منذ أن تأسست عام 1428هـ، حيث تقدم الجمعية مجموعة من البرامج العلاجية التي تعمل وفق مسارات رئيسية وهي مسار العلاج والتهيئة، ومسار الوقاية ومسار التوعية.

وتابع أن الجمعية عالجت أكثر من 4424 مريضًا من خلال العمليات المتعددة، بالإضافة إلى استقبال الحالات بالمركز الطبي الذي أقامته الجمعية واستفاد من خدماته أكثر من 91 ألف مريض بمختلف عياداته.

وأشادت مساعدة مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للقسم النسائي بمجلس الشورى سمو الأميرة مشاعل بنت فهد بالدور الذي تقوم به الجمعية من خدمات ومبادرات ومشاريع لخدمة المجتمع ، متمنية إبراز هذا الجهد والذي سيساعد في توفير الدعم لها.







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