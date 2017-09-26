عناية توقع اتفاقية لعلاج المرضى الفقراء بالشراكة مع الحزم للتطوير

المواطن - الرياض

وقّع الدكتور عبدالرحمن السويلم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المرضى (عناية)، اتفاقية شراكة مع شركة الحزم للتطوير والاستثمار من أجل تحقيق شراكة مجتمعية مثمرة تُسهم في تعزيز العلاقة بين الجمعيات التطوعية والقطاع الخاص بما يساعد على علاج المرضى الفقراء.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم: إن توقيع هذه الاتفاقية يعزز من الشراكة التي تقيمها الجمعية مع القطاعات المهمة في المجتمع كشركة الحزم للتطوير والاستثمار رائدة المسؤولية الاجتماعية ببلادنا الحبيبة، مثمناً دورها في دعم العمل المجتمعي الذي يخدم شرائح مختلفة؛ بما يدفع في إعلاء قيم المسؤولية الاجتماعية التي عرفت بها هذه الشركة المعطاءة، داعياً القطاعات الأخرى أن تحذو حذوها في دعم جمعية عناية لتحقيق أهدافها المجتمعية.

وأبان السويلم أن هذه الاتفاقية تأتي متناغمةً مع تطلعات ولاة أمرنا ورؤية 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل التطوعي وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع التطوعي مشيراً إلى الاتفاقية تضمنت 7 بنود من أهمها تخصيص شركة الحزم لنسبة 25% من أوقاف الشركة كمساهمة في علاج المرضى الفقراء وتعزيز الاستدامة المالية للجمعية والمصاريف التشغيلية مع نهاية كل سنة مالية، كما نصت (الاتفاقية) على إجراء صيانة كاملة لجميع سيارات الجمعية وبالأخص سيارات العيادات المتنقلة وإعادة تأهيلها تأهيلاً كاملاً، بالإضافة إلى تغطية حاجة الجمعية بعدد من السيارات بأسعار رمزية.

ومن جانبه أشاد المدير العام لشركة الحزم حسن بن عمران الخبراني، بالجهود التي تقوم بها عناية من أجل رفع المعاناة عن المرضى الفقراء، وما تقدمه من أعمال تسهم في خدمة المجتمع في الجانب الصحي، وأكد حرصه وحرص شركته لدعم مشاريع عناية لتحقيق أهدافها النبيلة في خدمة المجتمع.

والجدير بالذكر أن الاتفاقية تم التوقيع عليها بمقر جمعية عناية بحضور عدد من الإعلاميين ومنسوبي الجمعية والشركة، ووقّع عن جانب الشركة حسن بن عمران بن علي خبراني، وعن جانب الجمعية معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم.







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