عيسري يخرج عن صمته: إصابتي تفاقمت.. ولا أتهرب من مواجهة الهلال

المواطن – جدة

أكد أحمد عيسري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أن الإصابة التي لحقت به خلال معسكر العميد الأخير بالإمارات، تفاقمت واستلزمت التدخل الجراحي، وسيحتاج إلى تأهيل مضاعف خلال الفترة المقبلة.

وقال عسيري: «إصابتي تفاقمت والخلل في الجهاز الطبي في الاتحاد لا دخل لنا به، والتأهيل سيكون مضاعفاً».

وأكمل مدافع الاتحاد: «لا أتهرب بسبب الأموال أو من مواجهة الهلال، كما أنني أواجههم في كل موسم ولا أخاف أي فريق».

وأعلنت شركة بوبا الطبية، الشريك الصحي لنادي الاتحاد أمس، نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لمدافع الفريق الاتحادي أحمد عسيري، مؤكدة أنها اختارت أفضل الأطباء لإجراء العملية الجراحية للاعب في قدمه اليسرى.

وبات من المؤكد غياب أحمد عسيري عن 5 مباريات لفريق الاتحاد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهي لقاءات الهلال والتعاون وأحد والأهلي والقادسية.

يذكر أن عسيري تعرض لإصابة في مشط القدم أثناء معسكر الاتحاد الذي أقيم خلال فترة التوقف الأخيرة في الإمارات، ولكن البعض اتهمه بادعاء الإصابة للهروب من المشاركة مع العميد بسبب مستحقاته المالية.







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