غالي: قيادة النصر شرف.. وهذه رسالتي للسهلاوي وهوساوي

المواطن - الرياض

أكد المحترف المصري حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن حمل شارة قيادة العالمي شرف كبير لأي لاعب.

وقال غالي: «حمل شارة القيادة في النصر شرف كبير، وأشكر زملائي محمد السهلاوي وعمر هوساوي، اللذين أصرا على ارتدائي لها».

وارتدى غالي شارة القيادة في أول ظهور له مع النصر، خلال مباراة الكلاسيكو أمس الأحد أمام الأهلي بدوري جميل للمحترفين 2017-2018، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وجاء قرار منح قائد الأهلي المصري السابق، شارة القيادة النصراوية تقديراً لعطائه في ملاعب كرة القدم، بجانب أنه سبق له تمثيل النصر موسم 2009.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :