غدًا.. الاتحاد السعودي ينظم سباقًا لرياضة المشي

المواطن - الرياض

نظم الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بالتعاون مع “هايكنج الطائف”، غداً، سباقاً لرياضة المشي، ضمن فعاليات اليوم العالمي للمشي، وذلك بحديقة الفيصلية بالحوية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار سعي اتحاد الرياضة المجتمعية لتعزيز نمط الحياة الصحي والنشاط الرياضي في المجتمع ،وبث الحماس لديهم للمشاركة في برامج الرياضة المجتمعية ومبادراتها، داعياً المواطنين والمقيمين بمحافظة الطائف للمشاركة في هذا البرنامج والوجود في تمام الساعة الخامسة عصراً.

يذكر أن برنامج المشاركة المجتمعية في الرياضة والأنشطة البدنية تهدف إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة في المملكة بشكل منتظم أسبوعيًا، والارتقاء بنسبة الممارسة الأسبوعية من ١٣٪ إلى ٢٠٪ بحلول عام ٢٠٢٠م.

ويعد هذا البرنامج من الدعائم الرئيسة التي قد تسهم في الحد من انتشار بعض الأمراض المزمنة كالسكري والسمنة التي تُعزى إلى قلة الحركة والنشاط البدني والرياضي.

وتسعى الهيئة العامة للرياضة إلى إضافة مليون مشارك إضافي في الرياضة والأنشطة البدنية بشكل منتظم خلال السنوات الخمس القادمة من خلال مبادراتٍ عدة تم اعتمادها في رؤية المملكة ٢٠٣٠ كجزء أساسي من مقومات المجتمع الحيوي.







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