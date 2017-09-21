غرق قارب قبالة سواحل ليبيا و100 شخص في عداد المفقودين

المواطن - وكالات

قالت البحرية الليبية، اليوم الخميس إن هناك أكثر من 100 مفقود قبالة سواحل ليبيا بعد غرق قارب.

وقد أعلن مسؤول في البحرية الليبية أن خفر السواحل الليبيين أنقذوا في أسبوع واحد أكثر من 3000 مهاجر خلال 12 عملية قبالة السواحل الغربية للبلاد.

يذكر أن هذا أكبر عدد تُعلنه السلطات الليبية منذ منتصف يوليو؛ ما يدل على أن طريق الهجرة بين ليبيا وإيطاليا، البلد الأوروبي الأقرب، لم يغلق بالكامل رغم التراجع الكبير لتدفق المهاجرين بين هذين البلدين.

وسجلت إيطاليا وصول 6500 شخص منذ منتصف يوليو، أي بالكاد 15% من المتوسط المسجل في هذه الفترة بين 2014 و2016.







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