فاران يُجدد عقده مع ريال مدريد ويُدافع عن كريستيانو رونالدو

المواطن ـ وكالات

دافع الفرنسي رافاييل فاران عن زميله كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بسبب انخفاض معدله التهديفي في الليجا هذا الموسم.

ويرى فاران أن لاعب بقيمة رونالدو لا يمكن انتقاده بعد كل الإنجازات التي حققها خلال مسيرته الاحترافية والأرقام القياسية التي حطمها.

وقال فاران خلال حفل تجديد عقده مع ريال مدريد حتى عام 2022 “رأيي في رونالدو هو دائماً نفسه، عندما تكون محب لكرة القدم فلا يمكن ألا تعجب به”.

وتابع “إنه رائع لما حققه، وما يزال يحققه، كل ما يمكنك فعله هو أن تعجب بلاعب من هذه النوعية، الأرقام تتحدث عنه، إنه لاعب جيد جداً ومن الصعب انتقاده”.







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