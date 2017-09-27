فتح باب الترشيح لعضوية لجنة بارق الاجتماعية

المواطن -أحمد الشهري -بارق

أعلن مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة رجال ألمع عن إعادة تكوين لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة بارق.

ودعا المركز الراغبين في الترشح لعضوية اللجنة إلى التقدم بتعبئة استمارة الطلب لدى المركز أو محافظة بارق وفقاً للشروط التالية :

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن ٢٥ عاماً ومقيما في منطقة خدمات اللجنة.

– ألا يقل المؤهل التعليمي عن الكفاءة المتوسطة لمنصب الرئيس ونائبه وأمين الصندوق.

– استكمال الإجراءات خلال مدة أقصاها الشهر من تاريخ الإعلان.

كما حدد المركز أرقام الهواتف التالية للإستفسار وهي:٠٥٠٦٠٣٢١٤٠ و٠٥٣٤٧٦٤٢٤٣







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