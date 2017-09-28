فريق خادم وطن التطوعي يواسي مرضى الكلى بعسير

المواطن - سعيد مشهور - أبها

قام أعضاء فريق خادم وطن بمبادرة وطنية بمناسبة اليوم الوطني 87 تمثلت في زيارة مرضى الكلى بمركز خالد الجفالي بخميس مشيط.

جاء ذلك بحضور حسين ملفي مساعد مدير المختبرات بعسير وعلي عسيري المدير التنفيذي للمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بعسير وماهر أبو حجلة مستشار المجلس التنسيقي مدير مشروع تعزيز العمل الاجتماعي بعسير.

وفي بداية الزيارة استقبل دكتور أمراض الكلى عمرو صلاح والمدير الإداري إبراهيم السالم والأخصائية الاجتماعية بالمركز أميرة الشهري الفريق.

وتم خلال الاستقبال شرح نبذة عن المركز وعن خدماته التي يستفيد منها في الفترة الواحدة قاربت ٣٩ مريضًا ما بين رجال ونساء وأطفال.

وتمت زيارة المرضى في الأقسام الداخلية وتوزيع باقات الورد والحلوى عليهم ودعوا الله عز وجل لهم بالشفاء العاجل وسط البهجة والفرحة من المرضى.

وقدم المدير الطبي باسمه واسم الكادر الطبي والإداري بالمركز شكره لفريق خادم وطن على مبادرتهم وما يقدمونه من خدمة مجتمعية تجاه المرضى كل عام

وقدم قائد الفريق حسن آل ناحي الشكر لهم على حسن الاستقبال وذكر أن مثل هذه الزيارة التي يقوم بها الفريق للمرضى على وجه الخصوص لتخفيف آلامهم وإدخال البهجة والسرور عليهم الأمر الذي يضفي جوًا من التآخي والألفة بين أعضاء الفريق والمرضى.







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