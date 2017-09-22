فعاليات اليوم الوطني 87 تمتد لأسبوع بمعهد رجال ألمع

المواطن - رائد القرفي - رجال ألمع

بدأ المعهد العلمي في محافظة رجال ألمع استعداداته وتحضيراته على أعلى مستوى؛ للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية، بعنوان رؤية وطن.

وقد عُقد اجتماع مطول ترأسه مدير المعهد، الشيخ أحمد عبدالله آل فرحان، وبحضور جميع منسوبي المعهد لبحث كافة متطلبات احتفالات اليوم الوطني 87 للمملكة، حيث جرى تقسيم المهام إلى عدة لجان، وهي: الثقافية، والإعلامية، والعلاقات العامة، والفنية، والاجتماعية، والرياضية.

وأوضح آل فرحان خلال الاجتماع أهمية غرس حب وطننا الغالي في نفوس الطلاب، مبينًا الدور الريادي والقيادي للمملكة وأثرها الدولي والإقليمي في العالم.

الجدير بالذكر أن المعهد يقدم طيلة أيام الأسبوع القادم بهذه المناسبة مجموعة من البرامج النوعية ومنها تفعيل الإذاعة المدرسية، وعقد ندوة وطنية، وإبراز رؤية المملكة 2030، وزيارة محافظ المحافظة، وإقامة المسابقات الرياضية والفنية والثقافية.







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