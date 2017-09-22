فعاليات لمدة 4 أيام في مكة المكرمة احتفالًا باليوم الوطني 87

المواطن - واس

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة حزمة من الفعاليات الوطنية التي انطلقت مساء أمس، وتستمر لمدة ٤ أيام احتفاء باليوم الوطني الـ87 للملكة والتي يحتضنها الحجاز مول في مكة المكرمة.

وتضمنت الفعاليات جناح المملكة فوق رؤوسنا بمشاركة أعمال الفنانين التشكيليين والمصورين الفوتوغرافيين، وجناح ابتكارات وإبداعات وطنية من مشاركة طلاب وطالبات إدارة تعليم مكة المكرمة، يعرض مشروعات طلابية في مختلف مجالات التعليم والتنمية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، جناح إبداعات ذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة جمعية الأطفال المعوقين من أعمالهم ومنتجاتهم التي تعبر عن حبهم للوطن، جناح معًا لنكون الأفضل لخدمة ضيوف الرحمن بمشاركة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية في عرض التطور في خدمة ضيوف الرحمن في العهد السعودي ونهضة الخدمات المقدمة، جناح التراث والثقافة ويمثل مشاركة متحف العمودي بمكة المكرمة بخيمة تراثية وجناح الإرشاد السياحي بمشاركة المرشدين السياحيين لتوزيع المطبوعات والأدلة والعروض السياحية لجميع مناطق المملكة العربية السعودية على الزوار بالإضافة إلى عروض حية للفولكلور السعودي ومسرح تفاعلي مع الجمهور بمشاركة العديد من الفرق الشعبية وتقديم الأسئلة الوطنية والجوائز التقديرية.

وتهدف الفعاليات المتنوعة إلى خلق جو تفاعلي يهدف إلى ترسيخ مفهوم الحفاظ على أمن وأمان الوطن والسعي إلى ما يدفع إلى تنميته وتطويره، وغرس قيم الشعور بنعمة المواطنة والولاء والفرح بنفوس المواطنين والمقيمين على أرض الوطن واستحضار جهود الملك المؤسس بتوحيد أرجاء المملكة تحت راية لا إله إلا الله والنهضة التنموية التي حققها أبناؤه البررة من بعده في كافة أرجاء المملكة والاعتزاز بمنجزات الوطن التنموية والحضارية.

وبهذه المناسب رفع مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف، أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وإلى رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان حفظهم الله، وأن يحفظ أمن وأمان ورخاء هذا الوطن المعطاء ويديم علينا نعم النماء والازدهار، معربًا عن امتنانه واعتزازه للمنجزات الوطنية والحضارية التي حققتها المملكة في قطاع السياحة والتراث الوطني.

وقال الدكتور الشريف :”إن الواقع الذي تعيشه المملكة اليوم هو تجسيد لرؤية مؤسس عظيم نهض بالوطن وسار على نهجه أبناؤه الملوك فحققوا هذا الرخاء وهذه التنمية الحضارية، والاحتفاء بهذا اليوم هو مفخرة لتلاحم الحكومة والشعب والتضامن لتحقيق الأمن والأمان والرفاهية وبناء دولة قوية برؤية حكيمة ثاقبة للمستقبل”.







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