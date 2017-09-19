فعاليَّات “عشت يا وطن” برعاية #موبايلي بمناسبة اليوم الوطني

المواطن - الرياض

تنطلق فعاليات (عشت يا وطن) بمناسبة اليوم الوطني يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2017م لمدة 3 أيام في قاعة أوشا للاحتفالات بمدينة الرياض، وتقدم شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” رعايةً تقنيةً وحصريَّةً للفعاليات عن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إذْ تُعتبر رعاية موبايلي أحد نشاطاتها في دعم المناسبات الوطنية، وتهدف الفعالية لتوفير معرض مميز لأجواء تفاعلية لجميع فئات المجتمع خلال اليوم الوطني.

وسيتم تقديم العرضة السعودية في الفعالية كما ستحتوي على عدة أنشطة ترفيهية منها الألعاب الإلكترونية وعروض للسيارات الغريبة وقسم خاص بالأطفال للتلوين والرسم والتصوير، كما ستقدم موبايلي مع رعايتها لهذه الفعالية خدماتها ومنتجاتها للحاضرين في فعالية السوق.

تعليقًا على ذلك قال المدير العام التنفيذي للاتصال المؤسسي محمد البلوي في موبايلي “تأتي هذه الرعاية لكون موبايلي تدعم النشاطات الثقافية والترفيهية والسياحية والاجتماعية الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث تجمع فعالية عشت ياوطن جميع النشاطات السابقة مما يجذب جميع أفراد المجتمع لزيارة فعاليَّاتِه”.

يُذكر أنَّ موبايلي دائمًا سبَّاقة في المشاركةِ في المناسباتِ الوطنيةِ وذلك من واقعِ شعورها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه هذا الوطن.







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