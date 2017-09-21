فهد المولد يحظى بإشادة الجماهير قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد

المواطن ـ محمد سلام

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي إشادة جماهيرية كبيرة بنجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، فهد المولد، وذلك قبل ساعات من انطلاقة مواجهة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسيشارك فهد المولد في لقاء الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد؛ رغم عدم جاهزيته من الناحية الطبية بنسبة 100 %، حيث صمم اللاعب على خوض المباراة المهمة والمؤثرة في مشوار الاتحاد بمسابقة الدوري السعودي، وهو ما جعله يحظى بإشادة كبيرة من جانب محبي العميد.

وكان فهد المولد قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الماضية أمام فريق الفيصلي، في الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين، والتي انتهت بهزيمة الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

هذا واستقر مدرب نادي الاتحاد، خوسيه لويس سييرا، على تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض المباراة المرتقبة مساء الليلة أمام ضيفه نادي الهلال، ويلعب الاتحاد اللقاء بتشكيلة تضم: “فواز القرني، عدنان فلاتة، بدر النخلي، عمار الدحيم، طارق عبدالله، فهد الأنصاري، خالد السميري، محمود كهربا، كارلوس فيلانويفا، فهد المولد، أحمد العكايشي”.

فيما اختار المدرب رامون دياز تشكيلة الهلال على النحو التالي: “عبدالله المعيوف، محمد البريك، أسامة هوساوي، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، عبدالملك الخيبري، سلمان الفرج، كارلوس إدواردو، عمر خريبين، جيلمين ريفاس”.

ويدخل الهلال اللقاء وهو يحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط متساوياً مع فريق الباطن المتصدر بفارق الأهداف، فيما حصد الاتحاد 3 نقاط فقط خلال أول ثلاث جولات، بواقع فوز واحد وخسارتين، وهو ما أبقاه في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة.







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