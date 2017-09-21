فهد المولد يعتذر للجماهير بعد كلاسيكو الهلال والاتحاد

المواطن ـ محمد سلام

سيقوم نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، فهد المولد، غدًا الجمعة بإجراء فحوصات طبية على إصابته في مفصل القدم وعلى ضوئها سيتحدد المدة التي يحتاجها للعلاج.

وكان فهد المولد قد خرج مصابًا من مواجهة كلاسيكو الهلال والاتحاد في الجولة الرابعة من الدوري السعودي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1.

وأكد اللاعب عقب نهاية اللقاء أن مدربه خوسيه لويس سييرا كان رافضًا لمشاركته لعدم اكتمال شفائه، لكنه كانت لديه رغبة كبيرة في لعب الكلاسيكو.

وقال فهد المولد: “أولاً الحمدلله كانت مباراه ممتعة، والإصابة كانت من المباراة السابقة، أعتذر من الجميع ومن المدرب لأَنِّي كنت مصرًا على اللعب”.

وسجل نجم الاتحاد هدف فريقه الوحيد في اللقاء، ليكون فهد المولد قد أسهم في إحراز 6 أهداف أمام الهلال في دوري المحترفين (سجل 4 صنع 2).

وأحرز الاتحاد هدف التقدم في الدقيقة 12 عن طريق فهد المولد من تصويبة سكنت شباك الحارس عبدالله المعيوف، لتصبح النتيجة 1 ـ 0 لصالح الاتحاد، ونجح كارلوس إدواردو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 47 بعد استغلاله لكرة ساقطة داخل منطقة الجزاء سددها بيمناه قوية في شباك الاتحاد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1.

وفي الشوط الثاني، تواصلت محاولات الفريقين لتسجيل هدف الفوز، ولكن دون جدوى بفضل تألق الدفاع وحارسي المرمى، لينتهي اللقاء بهدف لكل فريق.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط، محتلاً المركز الأول بشكل مؤقت بانتظار مواجهة الباطن مع الأهلي، فيما أصبح رصيد الاتحاد 4 نقاط.







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