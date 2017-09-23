فهد بن عبدالرحمن يهنئ الملك وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني

المواطن - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وقال سموه في تصريح صحفي بمناسبة اليوم الوطني :” في هذه المناسبة نستذكر البطولات والملاحم التي سطرها المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ورجاله الأوفياء في توحيد هذه البلاد المباركة، وإرساء دعائمها والانطلاق بها إلى معارج التقدم والرقي في مختلف جوانب الحياة .

وأضاف:” ثم توالت مسيرة البناء المباركة في عهود أبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله – رحمهم الله – الذين ساروا على نفس النهج لبناء الدولة، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -“.

وأشار سموه إلى أن هذه المناسبة تأتي وطننا يمر بمرحلة جديدة من التطور والازدهار عبر رؤية 2030 التي تحقق طموح الجميع وتلبي احتياجات المستقبل، سائلا الله العون والسداد لولاة الأمر وأن يديم على وطننا عزه واستقراره.







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