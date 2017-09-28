فولفو تُطلق XC40 بداية العام المقبل.. هذه مواصفاتها

المواطن - وكالات

تستعد شركة فولفو لإطلاق سيارتها XC40 الجديدة، والتي تعد ثالث موديلاتها المخصصة للأراضي الوعرة، في الأسواق مطلع عام 2018 بسعر يبدأ من 46 ألفاً و100 يورو. ومن المقرر أن ينخفض هذا السعر إلى 31 ألفاً و350 يورو مع طرح موديل أساسي في وقت لاحق.

وأوضحت الشركة السويدية أن سيارتها الجديدة، التي تنتمي لفئة موديلات SUV المدمجة، تظهر بطول 43ر4 متر وتعتمد على منصة جديدة، كما أنها تقدم مقاعد لخمسة ركاب.

وتزخر السيارة بباقة موسعة من التجهيزات والأنظمة المساعدة مثل مساعد القيادة الآلية الجزئي على الطرق السريعة حتى سرعة 130 كلم أو النظام الإلكتروني، الذي يمنع الانحراف غير المقصود عن الطريق، فضلاً عن نظام الملتيميديا الموسع، والتفاصيل العملية مثل سلة المهملات في الكونسول الأوسط.

ويتوفر للسيارة محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر بقوة 182 كيلووات/247 حصاناً، يصل بالسيارة إلى السرعة القصوى 230 كلم/س، ويبلغ معدل استهلاكه 7.3 لتر/100 كلم.

وبجانب هذا المحرك يوجد آخر يعمل بوقود الديزل رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر وبقوة 140 كيلووات/190 حصاناً، يصل بالسيارة إلى سرعة قصوى 210 كلم/س، ويبلغ معدل استهلاكه 5.1 لتر/100 كلم. ويتولى نقل هذه القوة إلى عجلات السيارة الأربعة ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.

كما سيتوفر للسيارة في وقت لاحق محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر وبقوة 114 كيلووات/156 حصاناً، تتضافر جهوده مع ناقل حركة يدوي لنقل قوته إلى المحور الأمامي، كما كشفت الشركة عن خططها متوسطة الأجل لطرح نسخة هجين من السيارة.







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