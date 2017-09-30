فيتفا يرحل عن الأهلي

المواطن - جدة

اقترب المحترف اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الراقي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وتلقى الأهلي عروضًا من بعض الأندية الإماراتية الراغبة في الحصول على خدمات المحترف اليوناني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن جانبها قرر ت إدارة النادي الأهلي البحث عن بديل للاعب اليوناني، في ظل رغبة المدير الفني للراقي الأوكراني سيرجي ريبروف في ضم لاعب مميز، بدلًا من إيوانيس فيتفاتزيديس الراغب في الرحيل.

يذكر أن سيرجي ريبروف، المدير الفني للأهلي، كان قد استبعد فيتفاتزيديس من القائمة الآسيوية 2017، والتي ودع فيها الراقي البطولة من الدور ربع النهائي.







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