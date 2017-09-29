فيديو متداول .. سعودية تقود سيارتها بالرياض قبل تطبيق الأمر السامي

المواطن - الرياض

قبل بدء تطبيق الأمر السامي الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة، تداول مغردون مقطع فيديو لامرأة سعودية تقود سيارتها أمام أحد فنادق الرياض.

ومن المقرر أن يتم السماح للنساء بقيادة السيارة بعد الحصول على الرخصة اللازمة لذلك من المرور السعودي اعتبارًا من 10 شوال المقبل.

ولاقى الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة قبولًا واسعًا داخليًّا وخارجيًّا، خاصة أنه يلبي التطورات والتحولات التي تشهدها المملكة، كما ينص على أن يتم ذلك وفق الضوابط الشرعية.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس جاهزيتها لاستقبال النساء الراغبات في الحصول على رخصة القيادة وفق نظام المرور.







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