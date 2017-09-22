فيسبوك يدخل الحرب الباردة بين أميركا وروسيا بـ3 آلاف إعلان سياسي

المواطن - وكالات

كشفت شركة فيسبوك أنها تعتزم تقديم نحو 3 آلاف إعلان سياسي، وأوضحت أن عناصر تتخذ من روسيا قاعدة لها نشرتها على موقعها للتواصل الاجتماعي في الشهور السابقة لانتخابات الرئاسة الأميركية والتالية لها.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ في بث مباشر على فيسبوك أنه يؤيد التحقيق الذي يجريه الكونغرس.

ويقع زوكربيرغ تحت ضغط لبذل مزيد من الجهد لمنع استخدام الموقع في التلاعب بالانتخابات.

وحدد زوكربيرغ 9 خطوات قال إن موقع فيسبوك سيتخذها لردع الحكومات عن استخدام أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم للتدخل في الانتخابات.

وأضاف أن فيسبوك ستجعل الإعلانات السياسية على الموقع أكثر شفافية حتى يتمكن الناس من رؤية أي الإعلانات تظهر فيما يتصل بانتخابات ما.







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