فيفا يعرض إنجازات الحضري التاريخية.. والحارس يرد: سألعب حتى الخمسين

المواطن - علي الحمداوي

رغم بلوغه الرابعة والأربعين، إلا أن شغف عصام الحضري حارس مرمى التعاون وقائد المنتخب المصري الأول، بالاستمرار بخوض غمار المستديرة الساحرة لم يخفّ.

يتطلّع الحارس المخضرم لدخول التاريخ الكروي من بابه الواسع مع المنتخب المصري الذي يقترب أكثر فأكثر من ضمان التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ حوالي ثلاثة عقود.

يتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة الخامسة في التصفيات الأفريقية برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، وفي حال تمكنوا من إيقاع الهزيمة بمنتخب الكونجو على أرضهم وفشل أوغندا بتجاوز غانا، سيتمكّن المصريون من حجز بطاقة العبور لكأس العالم، بغض النظر عن نتيجة مباراتهم الأخيرة.

وقال الحضري في لقاء مع الاتحاد الدولي “فيفا”: «على مدى مسيرتي الكروية، قمتُ بكل شيء تقريباً، فزتُ بإجمالي 37 لقباً، وعشتُ لحظات لا تُنسى، كفوزنا على إيطاليا في كأس القارات 2009، الأمر الوحيد الذي فاتني حتى الآن هو الظهور في كأس العالم».

وأضاف حارس التعاون السعودي: لطالما كنتُ حازماً ومثابراً من أجل الاستمرار في اللعب، هذا جزء من شخصيتي، خلال سنوات لعبي مع نادي الأهلي، قال لي أحمد ناجي (مدرب حرّاس المنتخب المصري) إني لن أتوقف عن اللعب حتى أتجاوز الخمسين من العمر، كون الفرصة لا تزال متاحة أمامي لخوض كأس العالم إنما هو أمر يجعلني أكثر حماساً على الاستمرار في اللعب لتحقيق هذا الحلم».

أرقام قياسية

وخاض الحضري بطولة مشرّفة، وأسهم في وصول مصر إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ أن رفع كأس البطولة للمرة السابعة في إنجاز استثنائي سنة 2010، بينما كسر الحضري نفسه عدة أرقام قياسية شخصية.

فبالنسبة إلى الحارس الذي تألق في التصدي لركلات الترجيح في نصف النهائي أمام بوركينا فاسو، اكتسب إشادة استثنائية بالنظر إلى أنه أصبح اللاعب الأكبر في العمر بتاريخ كأس الأمم الأفريقية عندما خاض اللقاء أمام مالي وكسر فيه الرقم المسجل باسم زميله السابق حسام حسن أفضل هداف في تاريخ المنتخب المصري الذي كان يبلغ التاسعة والثلاثين عندما شارك في نسخة البطولة سنة 2006 على التراب الوطني.

كما يُشهد له أنه خاض 10 ساعات و53 دقيقة دون أن يتجرّع مرماه أي هدف في البطولة قبل أن تهتزّ شباكه أخيراً على يد لاعب بوركينا فاسو أرستيد بانسي، في نصف نهائي نسخة 2017.

وفي حال تأهل الفراعنة إلى كأس العالم، سيكون الحضري أكبر لاعب على الإطلاق يشارك في هذا العرس الكروي العالمي.







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