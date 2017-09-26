في الشامبيونزليج.. مان سيتي يسعى لتأكيد التفوق.. ونابولي لاستعادة الهيبة

المواطن - وكالات

تشهد الجولة الثانية بالمجموعة السادسة، من عمر منافسات دوري أبطال أوروبا مواجهةً صعبة بين فريق مانشستر سيتي الانجليزي ونظيره شاختار دانييتسك الأوكراني.

وتحضر مانشستر سيتي بأفضل طريقة لمباراتي اليوم الثلاثاء ضد شاختار، والسبت في الدوري الممتاز ضد مضيفه تشلسي حامل اللقب، بفوزه الكاسح السبت الماضي على كريستال بالاس 5-0.

وأصبح مان سيتي أول فريق يسجل 5 أهداف أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية من الموسم ذاته (تغلب على ليفربول 5-0 وواتفورد 6-0 في المرحلتين السابقتين من الدوري الإنجليزي).

وتغلب المواطنون في الجولة الأولى على فيينورد روتردام بطل هولندا 5-0 خارج قواعده، يبدو مان سيتي مرشحاً لتخطي عقبة شاختار، رغم أن الأخير أسقط نابولي الإيطالي في الجولة الأولى بالفوز عليه 2-1.

وستكون المباراة الثانية في نفس المجموعة من أجل التعويض بالنسبة لنابولي وضيفه فيينورد، إذ يتعين على الفريق الإيطالي التألق أوروبياً أسوة بتألقه في الدوري الإيطالي، لتعزيز حظوظه ببلوغ الدور الثاني على أقل تقدير.







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