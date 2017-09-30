في #اليوم_العالمي_للقهوة .. تعرف أكثر على فوائدها وأضرارها

المواطن - وليد الفهمي - جدة

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم اليوم العالمي للقهوة، والذي ينتظر العديد منهم الصباح كي يستنشق رائحة القهوة ويتذوق طعمها، فهي حاجة أساسية لصباح نشط ونهار حيوي.

“المواطن” استعرضت عددًا من الردود على الوسم، حيث قال أحدهم: “لا تُدمن شيئًا أكثر من اللازم إلا القهوة.. فالقهوة تفوق على البشر في تحسين مزاجك”.

ورأى آخر أن “القهوة طوق نجاة لكُل شعور مُر”، فيما أبدى أحدهم حبه للقهوة بقوله: “حدثني عن الحب أحدثك عن كوب قهوة”.

أما وزارة الصحة فأكدت أن القهوة تساهم في تحسين مزاجك، لكن تأكد ألا تتجاوز الحد المسموح به.

ورد الإعلامي عبدالله المديفر في تغريدة: “لا أشعر بالوحدة عندما تكون القهوة رفيقتي”، فيما تفاعل أحد الفنادق المشهورة بقوله: “حياك قهوتك علينا في اليوم العالمي للقهوة من الساعة الثالثة وحتى الساعة السادسة”.

ومن جهة أخرى، أوضحت أخصائية التغذية والمشرفة الصحية نورة الشعباني أن القهوة مشروب صحي ومفيد طالما كان تناولك لها ضمن التوصيات والحدود اليومية أي بما يعادل 400 ملج كافيين في اليوم للشخص السليم، وبما لا يتجاوز 200 ملج/ اليوم للسيدة الحامل، علمًا أن نسب الكافيين في القهوة تختلف باختلاف درجة التحميص ولون القهوة.

وأضافت في حديثها إلى “المواطن“: “كلما كانت حبوب القهوة محمصة وغامقة أكثر تقل فيها نسبة الكافيين بعكس القهوة الفاتحة ذات تحميص خفيف تكون نسبة الكافيين فيها أعلى”.

وعددت الشعباني فوائد القهوة، مؤكدةً أنها مضاد أكسدة، وتخفض فرص الإصابة بالزهايمر، وتقي من الإصابة بداء الباركنسون بنسبة 27%، واحتواؤها على الكافيين يرفع من معدل عملية الأيض في الجسم.

وأوصت بتناولها قبل ممارسة التمارين الرياضية بـ30 دقيقة؛ لكونها منبهًا جيدًا ومصدرًا للطاقة ولزيادة التركيز في التمرين.

وختمت بقولها: “إنه لابد من التنويه عن التعارض الحاصل في الجمع بين القهوة والعناصر التالية: الكالسيوم، الحديد، الثيامين، وبعض الأدوية”؛ لذلك لابد من الفصل بينها بحدود ساعة إلى 15 على الأقل؛ لضمان امتصاص وفعالية عالية لهذه العناصر في الجسم.

أما لمن يعاني من حموضة المعدة أو القرحة أو حساسية الكافيين، فالبديل الأفضل هو قهوة القشر، أو القهوة منزوعة الكافيين “ديكاف”.







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