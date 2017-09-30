في مصر.. عطر قاتل يؤدي للوفاة خلال 3 أيام 

المواطن - وكالات

حذرت السلطات في مصر من استخدام عطر قاتل يؤدي إلى الوفاة بعد استخدامه بـ3 أيام.

وبعثت وزارة التموين المصرية تحذيرًا من استخدام عطر يحمل اسم ريلاكس تم طرحه في بعض الصيدليات ومحلات العطور، ويؤدي للوفاة بعد 3 أيام من استعماله.

كما أرسلت الوزارة خطابًا إلى جميع مديريات التموين بالمحافظات، تطالبها بشن حملات للبحث عنه ومصادرته وإرسال عيّنات منه لمعامل التحاليل المختصة، وتنبيه المواطنين بعدم تداوله.

وتقرر تشكيل حملات مكثفة على معظم محلات الهدايا والعطور والإكسسوارات والصيدليات للبحث عن العطر القاتل.

من جانب آخر، دشن مستخدمو مواقع التواصل حملات مكثفة على “فيسبوك” لتحذير المواطنين من استخدام هذا العطر، كإجراء سريع ووقائي حرصًا على سلامة المصريين.







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