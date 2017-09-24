في مكة المكرمة .. “المواطن” توثق مسيرات الأهالي في اليوم الوطني

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

احتفل أهالي مكة المكرمة مساء امس السبت ، بذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ ٨٧، حيث خرجت أعداد كبيرة من الأهالي إلى الشوارع والطرقات الرئيسية في المنطقة ومحافظاتها في مسيرات على مركباتهم وداخل المولات ، التي تزينت بأعلام المملكة احتفاءً باليوم الوطني للمملكة للتعبيرٍ بحبٍ صادقٍ بهذه المناسبة التي تجسد تلاحم الشعب مع قيادته، وإبراز مظاهر الفرح بذكرى توحيد المملكة الغالية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه –

“المواطن ” رصدت بعدستها عدداً من الصور لاحتفال ابناء المنطقة باليوم الوطني ،تعبيراً عن فرحتهم وحبهم لوطنهم.







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