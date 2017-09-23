في يوم الوطن.. مفاجأة من STC للمشاركين بهاشتاق #نبايعك_يا_وطن

المواطن - الرياض

كشف عبدالله الفهد، مدير عام الشؤون الإعلامية بالاتصالات السعودية، عن أن الشركة وضمن احتفالها باليوم الوطني 87، أطلقت حملة وطنية واسعة حت عنوان “نبايعك يا وطن”، والتي يصدح من خلالها الفنان عبدالمجيد عبدالله بكلمات الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، والتي تعبر عن حب الوطن وإخلاص مواطنيه والتفافهم حول قيادتهم.

وأضاف أن الشركة أطلقت عبر حسابها في “تويتر” هشتاق “نبايعك يا وطن”، بهذه المناسبة الهامة، وتحفز المشاركة فيه بأكثر من 1000 جهاز ذكي حديث، كما طرحت الشركة من خلال تطبيق سناب شات فلاتر خاصة ومميزة عن اليوم الوطني، وتتغير تلقائيًّا كل ست ساعات، كما غيّرت مسمى شبكتها إلى: LOVE U KSA.

وأوضح الفهد أن الشركة عملت على نشر الألوان الخضراء والصور المعبرة للولاء لقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده- حفظهما الله- في مختلف مكاتبها ومنافذها البيعية في جميع مناطق المملكة.







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