قائد المنتخب الإنجليزي ينضم لعالم الملاكمة

المواطن - وكالات

أكد ريو فيرديناند، قائد المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد السابق، احترافه لعبة الملاكمة والمنافسة على ألقاب الفن النبيل، فور حصوله على رخصة مجلس الملاكمة البريطاني.

وقال فيرديناند: «الملاكمة رياضة مذهلة للعقل والجسم، لقد كنت دومًا شغوفًا بها، وهذا التحدي هو فرصة مثالية لي كي أظهر للناس أن كل الأمور ممكنة».

وأضاف نجم مانشستر يونايتد: «لا أتساهل مع هذا التحدي، من الواضح أنه لا يمكن لأي شخص أن يكون ملاكمًا محترفًا، لكن مع فريق الخبراء الذي وضعه بيتفير وديناميتي لتحقيق النجاح، كل الأمور ممكنة».

ومثل ريو فيرديناند المنتخب الإنجليزي الأول من قبل في 81 مباراة دولية، وحقق العديد من الألقاب مع مانشستر يونايتد من بينها دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، بجانب الألقاب المحلية.







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