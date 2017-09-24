قائد نادي الشباب يدافع عن الجابر بعد فوز الاتفاق

المواطن - الرياض

أكد ناصر الشمراني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أن الرؤية الفنية لكل مدرب تختلف عن الآخر، رافضاً تحميل سامي الجابر مدرب الليوث السابق النتائج السلبية لشيخ الأندية، خلال الدوري السعودي للمحترفين.

وقال قائد نادي الشباب: «كل مدرب له فلسفته الخاصة، وتكتيك الإنجليزي مايكل نويل ساعدنا على تقديم مستوى جيد والفوز بالنقاط الثلاث أمام الاتفاق».

وأضاف الشمراني: «أبارك للإدارة الشبابية وزملائي اللاعبين، على ما بذلوه من جهد كبير الفترة الماضية، والذي أثمر عن تحقيق الفوز في لقاء الاتفاق».

حقق نادي الشباب فوزًا قاتلًا على مضيفه الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء أقيم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة “جولة الوطن” في الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018.

ورفع نادي الشباب رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وتجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.







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