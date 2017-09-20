قائمة ريال مدريد استعداداً لبيتيس في الدوري الإسباني

المواطن - وكالات

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، قائمة المرينجي استعداداً لمواجهة نظيره ريال بيتيس مساء اليوم.

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد “حامل لقب الدوري الإسباني”، نظيره ريال بيتيس مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الخامسة من عمر مواجهات دوري الدرجة الأولى “الليجا”.

وضمت القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: نافاس، كاسيا، لوكا.

خط الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، لورينتي، أسينسيو، إيسكو، سيبالوس.

خط الهجوم: رونالدو، بيل، فاسكيز، مايورال.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط، وبفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر، في حين يقع ريال بيتيس في المركز الـ 11 “مكررًا” برصيد 6 نقاط.







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