قبل الصراع العربي.. كلوب: هدفنا الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية

المواطن - وكالات

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، أن الريدز يسعى للفوز بكأس الرابطة الموسم الجاري، وخاصة أن التركيز منصب عليها بنسبة ١٠٠%.

ومن المقرر أن يلاقي فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثالث لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، على ملعب ووكر استديوم.

وستحمل المباراة منافسة وصراعًا عربيًا خالصًا، حيث يضم ليفربول المحترف المصري محمد صلاح، في حين يلعب الجزائريان رياض محرز وإسلام سليماني ضمن صفوف ليستر سيتي.

وقال كلوب: «هذا الأمر لم يتغير منذ العام الماضي، إنها المسابقة الوحيدة التي سنشارك فيها، لذلك سنركز على اللقاء بنسبة ١٠٠%، إنها مسابقة كبيرة ولا أهتم كثيراً بالطريقة التي يراها بها الناس».

وأضاف مدرب ليفربول: «نمتلك القدرة على اختيار تشكيلة قوية وهذا ما سنفعله، اللعب أمام ليستر سيتي مرة أخرى في نهاية الأسبوع الحالي سيكون أمرًا غريبًا».

وتابع: «أنا متأكد بأن الفريقين سيجريان عددًا من التغييرات وهذا أمر منطقي للاعبين، سبق وأكدت في الماضي أن هذه البطولة بمثابة الفرصة المثالية لبعض اللاعبين للحصول على دقائق اللعب بهدف تحقيق الفوز».

وواصل المدرب الألماني: «أشعر بأننا نمتلك الفرصة لفعل أمر جيد وأستطيع رؤية فرصة الفوز ببطولة مثيرة للاهتمام، ربما أتعرض للضغط، ولكنه ليس أكبر من التوقعات التي أضعها لنفسي لذلك أنا معتاد على هذا الأمر».

واسترسل: «أشاهد مباريات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لأنها تثير اهتمامي، ولكن معرفة عدد النقاط التي يتم حصدها لا تعتبر مهمتي في هذه اللحظة، من الواضح أنهما يمران بلحظات جيدة، ولكن يجب علينا فقط المحافظة على تركيزنا والتحلي بالإيجابية بنسبة ١٠٠% وامتلاك رغبة الفوز، بالإضافة إلى عدم التفكير في الفرق الأخرى في الدوري باستثناء المباريات التي نلعبها أمامهم».







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