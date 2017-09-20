قبل الكلاسيكو.. 10 أرقام من وحي مواجهات الهلال والاتحاد

المواطن - علي الحمداوي

تترقب الجماهير السعودية الكلاسيكو المقرر بين فريق الاتحاد وضيفه الهلال، على ملعب الجوهرة المشعة غداً الخميس، في الجولة الرابعة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

تتمتع دائمًا مواجهة الكلاسيكو بالإثارة والندية بين اللاعبين، حيث يطمح كل فريق في حصد الثلاث نقاط كاملة من أجل تحسين مركزه بجدول الترتيب والمنافسة على اللقب، علماً بأن الزعيم يحمل لقب الدوري عن الموسم المنصرم.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الأرقام قبل كلاسيكو الجوهرة المشعة.

لم تنته أي مباراة خلال الـ 6 لقاءات الأخيرة بين الهلال والاتحاد بالتعادل سواء أكان إيجابياً أو سلبياً.

حقق الاتحاد الفوز على الهلال في 3 مباريات متتالية خلال آخر 5 مواجهات بالدوري السعودي للمحترفين «4-3، 1-0، 2-0».

فاز الهلال في آخر مباراة على الاتحاد بالدوري 3-1، موسم 2016-2017.

شهدت آخر خمس مباريات بين الفريقين دخول 17 هدفاً بمعدل تهديفي عال وصل 3.4 هدف في المباراة الواحدة.

سجل لاعبو الهلال في آخر خمس لقاءات ضد الاتحاد بدوري جميل 9 أهداف بينما أحرز لاعبو الاتحاد 8.

يحتل الهلال حالياً وصافة الدوري برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن الباطن، في حيت يقع الاتحاد بالمركز العاشر برصيد 3 نقاط.

فاز الهلال على أحد 1-0 في الجولة الماضية بالدوري 2017-2018.

خسر الاتحاد أمام الفيصلي 2-1.

تلقت شباك الهلال الموسم الجاري 4 أهداف، مقابل 7 للاتحاد.

توج الهلال بلقب الدوري من قبل 14 مرة مقابل 7 للاتحاد.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :