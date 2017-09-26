قبل مباراة الهلال وبيروزي.. دياز يحقق رقماً تاريخياً

المواطن - الرياض

حقق الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الهلال، مركزاً تاريخياً بين أفضل 100 مدرب في العالم، طبقاً للتصنيف الشهري الذي يصدره الموقع العالمي “coach world ranking”.

وصعد مدرب الهلال للمركز الـ 40 بجدول الترتيب، محققاً أفضل ترتيب له طيلة مسيرته التدريبية، بفضل النتائج الإيجابية التي يحققها برفقة الزعيم، على الصعيد المحلي والدولي.

وتفوق دياز صاحب المركز الـ 40 على عدد من المدربين العالميين مثل يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي حل في المركز الـ 44، ومونتيلا مدرب ميلان، وجورجي خيسوس مدرب بنفيكا.

ومنذ تولى ذيار المهة الفنية للهلال، نجح في تحقيق لقب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، وتأهل برفقة الزعيم للدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا.

وتتجه اليوم أنظارُ عشاق الساحرة المستديرة صوبَ ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لمتابعة اللقاء المرتقب بين فريق الهلال ونظيره بيروزي الإيراني في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال للدور نصف النهائي بعدما فاز على العين الإماراتي 3-0 ذهاباً وإياباً، في حين صعد الفريق الإيراني على حساب أهلي جدة بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

ويعتبر الهلال الفريق الوحيد في هذه النسخة الذي لم يخسر، كما أنه يخوض الدور قبل النهائي للمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة، ويأمل هذه المرة في الفوز باللقب للمرة الأولى بتاريخ البطولة في نظامها الجديد.







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