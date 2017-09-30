قبل نداء الاستغاثة.. كحيلان لا يبخل على النصر

المواطن - علي الحمداوي

النصر قد لا يلعب في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، كلمات نزلت كالصاعقة على آذان الجماهير، بعدما أعلن الأمير فيصل بن تركي، رئيس مجلس إدارة العالمي، مرورَ الفريق العاصمي بأزمة مالية، وعدم استكمال متطلبات الرخصة الآسيوية.

وقال ابن تركي: «لم تصل كل المبالغ من أعضاء الشرف بعد اجتماع الموسم الماضي، واستلمنا أكثر من نصف المبالغ المتفق عليها، وأغلب المبالغ بداية الموسم كانت من حسابي الخاص».

وأضاف رئيس النصر: «تم تحويل الملف الآسيوي للتنفيذي لأننا دفعنا 80 مليوناً، وسأدفع من حسابي الخاص 15 مليون ريال إضافية من أجل الرخصة الآسيوية، وننتظر دعم أعضاء الشرف».

النصر تلقى خلال العام الجاري ما يقرب 75 مليون ريال، من الرئيس الحالي فيصل بن تركي ومجلس أعضاء الشرف، من أجل سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة والرواتب بجانب تنفيذ متطلبات الرخصة الآسيوية.

لم يتردد كحيلان منذ توليه رئاسة النادي العاصمي عام 2009 في دعم الخزانة الصفراء، حيث سبق له التعهد بدفع 25 مليون ريال من جيبه الخاص لدعم العالمي، ولكنه سدد 35 مليوناً؛ ما يعني أنه دفع 10 ملايين أكثر من وعده.

لم يترك أعضاء شرف العالمي الرئيس النصراوي وحيداً في سباق سداد الديون والتزامات العالمي، فقدم الأمير مشعل بن سعود من قبل 3 ملايين ريال، بينما دعم عبد الله العمراني النادي الأصفر بأكثر من 6 ملايين ريال رغم أنه كان متعهداً بـ 3 ملايين فقط.

وقدم العضو الشرفي النصراوي منصور الثابت 13 مليون ريال، دعماً للنصر رغم وعده بـ 6 ملايين فقط، واتبعه شرف الحريري بمبلغ 10 ملايين و750 ألف ريال.

وخلال الأسبوع الماضي، قدم عضو هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر إبراهيم بن عبد الله المهيدب دعمًا ماليًّا للنادي، مقداره 700 ألف ريال، قبل أن يعلن كحيلان تبرعه الجديد أمس.

جدد فيصل بن تركي، أمس، النداء لأعضاء شرف النصر، من أجل دعم الفريق مالياً خلال الفترة المقبلة، لتفادي دعم المشاركة في دوري أبطال آسيا 2018، وبدأ بنفسه معلناً تبرعه بـ 15 مليون ريال من جيبه الخاص.

ورفض رئيس النصر خلال دعوته للدعم المادي أمس، تحديد المبلغ المراد سداده للحصول على الرخصة الآسيوية؛ تاركاً الأمر برمته لأعضاء الشرف للوقوف بجانب الفريق العاصمي وسداد جميع المتطلبات.







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