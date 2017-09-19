قدم نوير تبعده شهرين عن الملاعب

المواطن – وكالات

وجه مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ ضربة موجعة لفريقه، وذلك بعدما أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها أنه يعاني من كسر في مشط القدم، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال أحد تدريبات الفريق.

وأوضح التقرير الطبي الخاص بحارس المنتخب الألماني أنه سيكون بحاجة للخضوع لبرنامج علاجي، سيمتد لشهرين على أقل تقدير حتى يتعافى من إصابته ويكون جاهزاً للمشاركة من جديد في المباريات.

ومن شأن الغياب الطويل لنوير أن يربك حسابات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البايرن، خصوصاً وأن الفريق مرتبط بخوض مجموعة متلاحقة من المباريات ما بين مسابقتي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق بايرن يستعد لمواجهة شالكه مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الألماني.







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