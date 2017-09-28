قرارات نارية في اجتماع اتحاد الكرة التاسع

المواطن - جدة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة عادل عزت، نتائج اجتماع مجلس الإدارة التاسع والذي أقيم في جدة، وتضمن عدة قرارات هامة بجانب تشكيل اللجنة الفنية الجديدة.

وجاء القرارات كما يلي:

إقرار إقامة مسابقة كأس سمو ولي العهد هذا الموسم بين فريقي الهلال والاتحاد، تقام البطولة من الموسم القادم بين بطل الدوري وبطل كأس الملك وفِي حال التكرار ثاني الدوري.

تقليل فترة طلب الحكام الأجانب بحيث تكون للفريق المستضيف 15 يوماً وللفريق الضيف 12 يوماً.

المصادقة على تكليف الأستاذ عبد الإله مؤمنة أمينًا عاماً للاتحاد.

إعادة تشكيل اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي كالتالي: «طلال آل الشيخ رئيسًا»، والأعضاء: «عبد اللطيف الحسيني، علي كميخ، يحيى العيافي، خالد الفرحان».

الموافقة على تأجيل بعض مباريات الجولة الـسادسة لمصلحة المنتخب وستعلن عبر لجنة المسابقات.

الموافقة بفتح المجال أمام الشركات لإقامة الدورات التدريبية للمدربين بالتنسيق مع الاتحاد.

الاطلاع على تقرير رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية خلال ما تم عمله في الفترة الماضية للجنة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :