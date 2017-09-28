قرار السماح بقيادة السيارة يتيح 5 مهن جديدة أمام النساء

المواطن - الرياض

جاء الأمر السامي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة؛ ليفتح المجال للتكهن حول الفرص الجديدة والمتاحة لعمل المرأة في هذا المجال.

وتوقع خبراء أن يتيح هذا المجال، خاصة مع بدء التنفيذ الفعلي للقرار، مجموعةً من الوظائف التي لم تشغلها النساء من قبل في المملكة، على سبيل المثال مجال المرور وصيانة السيارات وتزيينها.

ضابطة مرور:

فعلى سبيل المثال يمكن أن تعمل المرأة ضابطة مرور، وتساعد في مجال سلامة الطرق، وفي ظل هذا القرار سيكون للمرأة فرصة لتولي هذا الدور أسوة بالرجل.

سائقة:

ستدخل المرأة مجال العمل بصفتها سائقة خاصة أو سائقة أجرة أو حتى سائقة نقل عام، في ظل عدم رغبة شريحة من النساء القيادة، أو عجز بعضهن أو عدم تملكهن مركبة

خدمة سيارات:

قد نسمع عما قريب بمحلات “ميكانيكا وزينة سيارات” للنساء فقط، بوجود عاملات في خدمة السيارات يعكفن على إصلاح أعطالها أو تزيينها بلمسات خاصة.

مدربة قيادة:

ستجد المرأة المحترفة في القيادة فرصةً وظيفية مهمة في العمل لدى مدارس تعليم السيارات في مهنة “مدربة القيادة”، ولاسيما في ظل الإقبال المتوقع عليها في المرحلة المقبلة.

شرطية مرور:

قد يتيح هذا القرار أيضاً فتح المجال أمام عمل المرأة كشرطية مرور للمساعدة في حل المسائل والإشكالات التي تتعلق بقيادة المرأة، كما هو متاح في بعض البلدان العربية.







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