قرى جنوب حلي في الظلام بسبب الأمطار منذ 6 ساعات

المواطن - يحيى العمري - حلي

استاء أهالي قرى السلامة والبيضين والخضراء وجزء من قرية الفريق والهيلة في مركزي حلي وكنانة بالقنفذة، من انقطاع التيار الكهربائي منذ الساعة الخامسة عصر اليوم الثلاثاء حتى الآن.

وأكد المواطن محمد الفلاحي (من قرية السلامة) أن انقطاع التيار بدأ من الساعة الخامسة وتزامن مع هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة، حيث استمر الانقطاع لساعات حتى الآن أي ما يقارب ٦ ساعات رغم توقف الأمطار.

وأضاف الفلاحي أنه تم تقديم بلاغات ونداءات، ولكن لا حياة لمن تنادي.

وأشار بعض الأهالي إلى أن البعض ذهب إلى قسم طوارئ الشركة في حلي، لكن لم يجدوا أحدًا.

وناشد الأهالي المسؤولين في شركة الكهرباء بمراعاة ظروفهم؛ كونهم في أيام دراسة ويوجد موظفون، وليس من الطبيعي والمعقول استمرار الانقطاع كل هذا الوقت، آملين في معالجة معاناتهم مع الانقطاعات المستمرة.







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