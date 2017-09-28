قريباً.. مواقف سيارات للطالبات بجامعة الطائف

المواطن - الطائف

في تفاعل سريع مع الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وجه مدير جامعة الطائف د. حسام زمان إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة والإدارات المختصة بالبدء في إعداد المخططات اللازمة لتهيئة مواقف للطالبات وعضوات هيئة التدريس في شطر الطالبات، وذلك تفاعلاً مع الأمر السامي الكريم القاضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.

وشدد د. زمان على ضرورة اكتمال العمل في تهيئة مواقف السيارات في شطر الطالبات مع بداية سريان الأمر السامي في العاشر من شهر شوال المقبل، وقبل بداية العام الجامعي 1439 – 1440هـ، كما وجه عمادة الدراسات الجامعية بشطر الطالبات في الجامعة، بدراسة تقديم برامج إرشادية للطالبات حول قيادة السيارات والأنظمة المرورية في المملكة.

وأشاد مدير جامعة الطائف، بالأمر السامي الكريم، مشيراً إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والايجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك، وكذلك التأكيد على مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها، فضلاً عن الاستناد إلى آراء أعضاء هيئة كبار العلماء الذين أكدوا عدم الممانعة في السماح بقيادة المرأة، مشيراً إلى أن الدولة هي بعون الله حارسة القيم الشرعية، والمحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، وأنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.

وأكد أن الأمر السامي جاء ليعالج قضية اجتماعية مهمة، كون كثير من الأسر السعودية تعتمد كلية على دور المرأة كولية أمر مسؤولة عن تربية إعالة أبنائها، فضلاً عن الحاجة إلى دور المرأة كمساند للرجل في تلبية احتياجات الأسر في حال غياب الزوج ونحو ذلك.







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