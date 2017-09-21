قصر الحكم يستقبل مجدد عهد الإخلاص برعاية أمير الرياض

المواطن - الرياض

انطلقت عصر اليوم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ87 للمملكة العربية السعودية “يوم الوطن..ولاء ووفاء” في قصر الحكم بمدينة الرياض، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

وتهدف الفعاليات التي تنظمها هيئة تطوير الرياض إلى تأصيل اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن وقيادته، وتذكيرهم بالنهضة التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، انطلاقًا من مهد هذه المنجزات “قصر الحكم”.

ويمكن لأهالي وزوار مدينة الرياض الاحتفاء بيوم الوطن في قلب أهم معالم المملكة، والذي عاصر العديد من البطولات والإنجازات التي سطرها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن –طيب الله ثراه-، حتى هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز. –حفظه الله-.

وتحاكي فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني التقاليد والموروث السعودي؛ بهدف التعريف بها والمحافظة عليها، حيث سيتمكن زوار الفعالية من نيل فرصة تعلم العرضة السعودية وتقنيات أدائها، إلى جانب معرض يحكي “قصة العرضة السعودية”، يضم صوراً تاريخية عن العرضة منذ عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- مروراً بأبنائه ملوك المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التعريف بزي العرضة والأدوات المستخدمة فيها.

يذكر أن الفعالية التي تنظمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تستمر طيلة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الجمعة حتى بعد غد الأحد, أي خلال الفترة من 2 إلى 4 محرم 1439هـ، الموافق 22 حتى 24 سبتمبر 2017م, ومن الساعة 4 عصرًا حتى الساعة 10 مساء.







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