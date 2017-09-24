قطر تبيع استثماراتها في الخارج

المواطن - وكالات

ضرر كبير أوقعت فيه قطر نفسها بعنادها، بعد مقاطعة الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب لها.

وتستعد هيئة الاستثمار القطرية لبيع مبنى إداري تملكه في حي “كناري وارف” المالي في لندن، وتؤجره حاليًّا مجموعة “كريديت سويس”، وذلك بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ” عن مصدرين.

وكشفت الوكالة “أن صندوق الثروة السيادية التابع لقطر قام بتعيين وسيطين تجاريين من أجل عرض المبنى الإداري للبيع بقيمة أولية 450 مليون جنيه إسترليني (610 ملايين دولار)”.

وباع جهاز قطر للاستثمار 4.4 مليون سهم في شركة تيفاني آند كو Tiffany & Co من خلال بنك مورغان ستانلي، بحسب بيان حصلت “بلومبيرغ” على نسخة منه، وبعد الصفقة التي تمت عند سعر يراوح بين 94.4 و94.75 دولار للسهم، سيستمر الصندوق القطري في امتلاك حصة 9.5% في الشركة.

وحتى الآن، ضخ الصندوق السيادي القطري ما يقارب 40 مليار دولار من احتياطياته البالغة 340 مليار دولار، لدعم اقتصاد البلاد خاصة النظام المالي خلال الـ60 يومًا الأولى للأزمة، بحسب “موديز”، وذلك بعد هرب الودائع الأجنبية من المصارف القطرية.







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