قطر تحتجز 3 قوارب بحرينية على متنها 12 بحارًا خلال يومين

المواطن - وكالات

في تصرف يؤكد موقفها الرافض للأخوة واللحمة العربية، احتجزت السلطات القطرية 3 قوارب بحرينية على متنها 12 بحارًا، وذلك خلال يومين فقط.

وأكد قائد خفر السواحل البحرينية، العميد الركن بحري علاء عبدالله سيادي، أن بهذه الرقم ارتفع عدد القوارب التي تحتجزها قطر إلى 15 قاربًا بالإضافة إلى 20 بحارًا، موضحًا أن الدوحة تحتجز بعض هذه القوارب منذ عام 2009.

وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، شدد قائد خفر السواحل على ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن وفق ما تقضي به المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، مضيفًا أن قيادة خفر السواحل تتابع إجراءاتها اللازمة للإفراج عن القوارب والبحارة المذكورين.







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