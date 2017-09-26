قطر تنتهك الإنسانية.. مغردون يفضحون جرائم تنظيم الحمدين

المواطن - محمد عبدالواحد

تتوالى ردود الأفعال العربية الغاضبة من انتهاكات تنظيم الحمدين القطري، لتطوره في خطف وتعذيب حجاج قطريين، واستخدام سلاح “سحب الجنسية” لإرهاب الشعب القطري، وممارسة السخرة بحق العمالة الوافدة، إضافة لجرائمه بحق الشعوب العربية بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية والفئات الضالة.

ودشن مغردون وسم “قطر تنتهك الإنسانية”، مستنكرين استمرار تنظيم الحمدين في انتهاك حقوق الإنسان وتحدي القوانين والمواثيق الدولية، فيما يلعب أمير قطر دور الكومبارس مكتفيًا بممارسة السطحية والبكائية والاستجداء أمام دول العالم، فقال حساب “حقوق الإنسان العربي”: “مناشداتنا مستمرة بوقف القمع والاعتقالات الجائرة بحق المواطنين القطريين”.

وكتب الداعية الإماراتي وسيم يوسف: “لا تتعجب فقد انتهكت من قبل حرمة الدماء والأوطان.. فمن هان عليه دم الإنسان لن يكترث بكرامته”.

وأكد الأكاديمي د. محمد الكواري: ” #قطر_تنتهك_الانسانيه من سنين، وقطر ما فيها حقوق حتى للحيوان القمع والاعتقال مصير كل من يتحدث عن حرية الرأي”.

وقال خالد الفزاري: “قطر تستقطب العمالة الوافدة بالمال وترجعهم للأسف بتوابيت”.

وأيده محمد المحرمي قائلًا: “حرمت العمال من أبسط حقوقهم من راحتهم نومهم ورواتبهم”.

وقال حساب فرسان الإمارات: “آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء ذهبوا ضحية دعم قطر للتنظيمات الإرهابية وتأجيجها للصراعات”.

وأضاف بوعزوز الإماراتي: “جرائم حكومة تنظيم الحمدين بحق الشعب القطري بين سجن وتعذيب وقتل وقمع وسحب الجنسية والطرد والحرمان من أبسط الحقوق”.

يذكر أن السلطات القطرية تواصل اعتقال وتعذيب عدد من الحجاج القطريين لمجرد ثنائهم على جهود المملكة في موسم الحج الماضي، وتورطها في ممارسة السخرة ضد العمالة الوافد، وفق تقارير دولية، وسحب الجنسية من شيخ قبيلة “آل مرة” وأعيانها؛ لمطالبتهم بالاصطفاف العربي، وعدم دعم الإرهابيين.







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