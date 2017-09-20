قطر في الأمم المتحدة.. زجت باسم دولي في ندوة دون علمه!

المواطن - وكالات

محاولات عديدة تنفذها قطر للتحايل على العالم وبث الأكاذيب، ولم يكفِها ما تصنعه قناة الجزيرة من فتن، فلجأت للزج بأسماء لها ثقلها الدولي مستغلةً وجودها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورفض مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، جهانجير خان، الزج باسمه من قبل الوفد القطري المشارك في أعمال الدورة 72 للأمم المتحدة، في ندوة عن مكافحة الإرهاب دون علمه أو موافقته.

وكان الوفد القطري قد تواصل مع المعهد الدولي للسلام في نيويورك بطلب التفاهم حول تنظيم ندوة حول مكافحة الإرهاب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفوجئ مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بوجود اسمه بجدول أعمال الندوة دون سابق الحصول على موافقته أو موافقة المركز.

وأعرب خان عن استيائه الشديد من الوفد القطري الذي زج باسمه واسم المركز بجدول الأعمال، مشددًا على أنه لن يشارك في هذه الندوة.







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